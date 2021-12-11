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Украина получит от США $20 млн на укрепление границ с Россией и Белоруссией

Стало известно о новом совместном проекте посольства США в Киеве и пограничной службы Украины по укреплению ее границ с Россией и Белоруссией. Подробности сообщила пресс-служба МВД .

Отмечено, что на его реализацию Вашингтон выделит $20 млн. Проект предусматривает предоставление украинским пограничникам беспилотников, спецтранспорта, экипировки, оборудования для видеомониторинга, связи и других средств.

Ранее США, несмотря на активные призывы украинских властей и некоторых американских парламентариев, отложили отправку военной помощи Киеву на $200 млн.

11 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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