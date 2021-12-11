Турецкий «Альпарслан» бьет рекорды «Великолепного века»

Изначально сериалу «Альпарслан: Великие Сельджуки» пророчили минимальные рейтинги и быстрый уход в небытие — все-таки создатели взялись эксплуатировать старую пластинку.

Историческая тема после «Великолепного века» стала настоящим бумом турецких сериалов, но ни один из них не смог приблизиться к рейтингам истории о Хюррем-султан. Ни один, кроме «Альпарслана».

Военачальник Мухаммед Алп-Арслан ведет свое войско в Анатолию, чтобы сплотить местных туркменов и подготовить их к священной войне с неверными. Амбиций Мухаммеду не занимать — скоро к его ногам должна пасть сама Византийская империя, но пока что по пути в Анатолию он спасает от смерти туркменку и влюбляется в нее без памяти.

Зрелищные бои, правдоподобная «химия» между главными героями, роли которых исполнили Барыш Ардуч и Эвджен Озчивит, и, конечно же, яркие костюмы. «Альпарслан» не дает заскучать с первых минут, а в Турции первые три серии посмотрело больше зрителей, чем всего было у «Великолепного века».