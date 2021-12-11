Сценарист «Ведьмака» обещает новые хиты от Лютика во втором сезоне

Сценарист и шоураннер сериала «Ведьмак» от Netflix Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о том, чего можно ожидать от второго сезона нашумевшего проекта.

Создательнице задали вопрос о том, будут ли в сериале новые суперхиты. В первом сезоне песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» стала вирусной, породив тысячи каверов.

«Не волнуйтесь, в этом сезоне Лютик припас для вас несколько свежих хитов и с удовольствием их исполнит. Думаю, они вас не разочаруют», — заверила Лорен.

Также в своем интервью изданию «Известия», Хиссрих упомянула, что съемки давались чрезвычайно трудно из-за пандемии, но второй сезон получился крайне масштабным, а история, сконцентрированная на отношениях Геральта и Цири, — очень личной.

Источник фото: Legion-Media