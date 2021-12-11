Продолжение «Секса в большом городе» не оправдало ожиданий

Новый сезон сериала «Секс в большом городе» вызвал широкий отклик в прессе. Большой акцент сделан на том, как классическая история о жизни трех подруг встроилась в современную реальность.

По сюжету, главные героини уже давно отпраздновали 50-летние юбилеи. Пока критики могли посмотреть только четыре эпизода.

«Как культурный момент историю Кэрри и ее друзей, возможно, лучше оставить в прошлом», — убежден критик из Chicago Tribune.

Ему вторит Адам Уайт из Independent:

«Кэрри, Миранда и Шарлотта не просто параноики, зацикленные на том, что у них седеют волосы, — они оторваны от современного дискурса о сексе, расе и политике»

Однако многие рецензенты положительно оценивают сериал, который делает упор на честное изображение жизни взрослых женщин в крупном мегаполисе.