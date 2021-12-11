Премьер Польши выдвинул России ультиматум, указав, что «время уступок закончилось»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что «время уступок» для России со стороны западных стран «закончилось», и Москва должна определиться, хочет она быть с Европой или против Европы. Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica, фактически выдвинув России ультиматум.

Как полагает польский премьер, «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы».

Кроме того, Моравецкий призвал Запад подготовить «резкий ответ в виде жестких санкций», если Москва будет демонстрировать «жесткую политику», особенно в том, что касается запуска газопровода «Северный поток-2».