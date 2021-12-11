Полмиллиона долларов за книжку: Гарри Поттер до сих пор будоражит людей

На аукционе в техасском Далласе был продан роман из первого издания книг о «Гарри Поттере» в твердом переплете. Лот стал самым дорогим опубликованным на коммерческой основе художественным произведением XX века.

За один из первых экземпляров легендарной саги покупателю пришлось заплатить 471 тысячу долларов.

«Это самая высокая цена, которая была когда-либо заплачена за первую книгу о мальчике-волшебнике», — приводят данные пресс-релиза мероприятия.

Общий тираж этого издания романа «Гарри Поттер и Философский камень» составляет не более 500 книг по всему миру.