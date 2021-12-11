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Пеле обратился к болельщикам из больницы

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле успокоил болельщиков и показал фото из больницы

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле успокоил болельщиков и опубликовал фото из больницы. Пост доступен в Instagram.

«Не волнуйтесь. Я задержусь здесь на несколько дней. К рождественским праздникам я уже поправлюсь!» — обратился к болельщикам Пеле. Он отметил, что последние сеансы химиотерапии в 2021 году стали для него достижением и поводом для радости.

8 декабря 80-летнего Пеле госпитализировали для лечения опухоли толстой кишки. Отмечалось, что состояние бывшего футболиста оценивалось как стабильное.

11 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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