Пеле обратился к болельщикам из больницы

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле успокоил болельщиков и опубликовал фото из больницы. Пост доступен в Instagram.

«Не волнуйтесь. Я задержусь здесь на несколько дней. К рождественским праздникам я уже поправлюсь!» — обратился к болельщикам Пеле. Он отметил, что последние сеансы химиотерапии в 2021 году стали для него достижением и поводом для радости.

8 декабря 80-летнего Пеле госпитализировали для лечения опухоли толстой кишки. Отмечалось, что состояние бывшего футболиста оценивалось как стабильное.