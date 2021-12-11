NBC: США отложили поставку военной помощи Украине ради «дипломатии»

Администрация президента США Джо Байдена отложила отправку Украине пакета военной помощи на сумму $200 млн, передает NBC со ссылками на свои источники.

По данным телеканала, о выделении этого пакета помощи должно было быть официально объявлено на прошлой неделе, однако Белый дом решил отложить окончательное решение, сообщает «Интерфакс».

Как указывает NBC, Белый дом хочет «дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности» в ситуации на украинско-российской границе.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби пообещал, что США продолжат искать возможности для содействия Украине в укреплении ее оборонного потенциала.

Позже Кирби указал на брифинге, что Россия продолжает наращивать военное присутствие у границ с Украиной, подчеркивает РБК.