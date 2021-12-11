JPMorgan «наметил» окончание пандемии COVID-19 на 2022 год

Аналитики американского JPMorgan Chase Global Research ожидают окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и полного восстановления мировой экономики в 2022 году, передает Axios.

Как пояснил ведущий аналитик банка JP Morgan Марко Коланович, «этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью».

Напомним, 8 декабря с похожим прогнозом выступил создатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс. В своем блоге GatesNotes он предсказал завершение пандемии именно в следующем году.

При этом Гейтс признал, что его прежние ожидания сбылись лишь частично. Ранее он предрекал, что в 2021 году наступит заметное улучшение ситуации, и в некоторых параметрах оно наступило — миллионы людей привились вакцинами от COVID-19, и мир в некотором смысле приблизился к нормальному состоянию.

Тем временем число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы выросло до 268 549 854, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 287 534 человека, отмечает «Интерфакс».

Добавим, что в России за минувшие сутки зафиксировали 30 тыс. 873 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах страны, следует из данных оперативного штаба.