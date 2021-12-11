Болдуин и «Игра в кальмара»: Google назвал самые популярные запросы 2021 года Британия призвала «страны свободного мира» искать альтернативы российскому газу » Фильм Гая Ричи попал в рейтинг худших фильмов года Лента Гнев человеческий занимает второе место в списке неудачных картин по версии американского еженедельника Entertainment Weekly. Издание Entertainment Weekly опубликовало список лучших и худших фильмов 2021 года. Топ кинофаворитов, в котором оказались десять картин, возглавила драма режиссера и сценариста Пола Томаса Андерсона Лакричная пицца. На втором месте – Власть пса с Бенедиктом Камбербэтчем, а на третьем – анимационный документальный фильм Побег. Также среди лучших Незнакомая дочь Мэгги Джилленхол, Сядь за руль моей машины Рюсукэ Хамагути, Спенсер Пабло Ларраина, Рыцари справедливости Андерса Томаса Йенсена, Камон Камон Майка Миллса, Параллельные матери Педро Альмодовара и Красная ракета Шона Бэйкера. В рейтинг худших, по версии американского еженедельника, попали пять фильмов: режиссерский дебют певицы Сии Мьюзик, Гнев человеческий Гая Ричи, Воспоминания Лизы Джой. На четвертой строчке сразу два фильма с Томом Холландом: По наклонной и Поступь хаоса. Завершает список Дорогой Эван Хансен Стивена Чбоски.