Канье Уэст вновь попросил Ким Кардашьян вернуться к нему Пеле обратился к болельщикам из больницы » «Да пошел он» — Трамп публично обругал Нетаньяху в интервью Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего некогда близкого союзника Биньямина Нетаньяху, обвинив его в предательстве и не постеснявшись бранных выражений. По словам Трампа, его разгневало то, как Нетаньяху поздравил с победой на выборах Джо Байдена. Трамп также отметил, что именно он, находясь на посту президента США, спас Израиль от гибели. Эти заявления Трампа прозвучали в ходе интервью, которые он давал в апреле и июле этого года израильскому журналисту Бараку Равиду для книги о его роли в ближневосточном мирном процессе. Действительно, при администрации Трампа отношения между США и Израилем были самыми близкими за всю историю двух стран, а отношения между Трампом и Нетаньяху выглядели особо теплыми и личными, причем оба политика не стеснялись публично хвалить друг друга. В беседах с Равидом Трамп обвинил Биньямина Нетаньяху в том, что тот якобы чересчур поспешил с поздравлениями Джо Байдену после выборов 2020 года. Сам Трамп результаты этих выборов оспаривал, однако его доводы не нашли должного подтверждения. «Первым, кто поздравил [Джо Байдена] был Биби [Биньямин] Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для кого либо. Биби мог бы и промолчать. Но он сделал ужасную ошибку», — возмутился Трамп. «Он очень поспешил, он почти всех опередил. Я с тех пор с ним не разговариваю. Да пошел он…», — добавил он. Нужно отметить, что Нетаньяху был не первым, кто поздравил Байдена, и уже через несколько минут он передал в «Твиттере» поздравления самому Трампу. Пропустить контент из Twitter, 1 Контент из Twitter окончен, 1 Пропустить контент из Twitter, 2 Контент из Twitter окончен, 2 «Никто не сделал для Биби больше, чем я. Он мне нравился. Он мне по-прежнему нравится, но я также ценю преданность», — продолжил бывший глава Белого дома. Нетаньяху был премьер-министром Израиля рекордные 18 лет, но в июне этого года покинул пост, не сумев сформировать коалицию после очередных всеобщих выборов. В своих интервью Дональд Трамп с уверенностью говорил, что спас Израиль от уничтожения. «Вот что я вам скажу — если бы не я, Израиль был бы разрушен. Вы хотите знать правду? Так вот — Израиля к этому моменту уже могло и не быть», — заявил он. В свой президентский срок Дональд Трамп предпринял ряд шагов в отношении Израиля, возмутивших арабский мир. В частности, при нем США признали неделимый Иерусалим столицей Израиля, хотя в международном праве Восточный Иерусалим считается оккупированной палестинской территорией. Также Трамп объявил еврейские поселения на палестинских территориях законными и признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые ООН считает оккупированными сирийскими землями. Восточный Иерусалим и Голанские высоты были заняты Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны, развязанной против него пятью четырьмя арабскими государствами и Алжиром. В ходе своего президентского срока Дональд Трамп выступил посредником в заключении мирного договора между Израилем и срзу несколькими арабскими странами — Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Суданом. Это стало большим прорывом в ближневосточной политике, так как почти три десятка арабских государств не признают Израиль из солидарности с палестинцами. И уже почти под занавес своего президентства Трамп вместе с Нетаньяху представил в Вашингтоне свой план ближневосточного урегулирования, который был гневно встречен палестинской стороной и ее сторонниками.