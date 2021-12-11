Болдуин и «Игра в кальмара»: Google назвал самые популярные запросы 2021 года

Компания Google представила список популярнейших запросов 2021 года. Среди самых интересных обществу личностей лидером оказался Алек Болдуин. Очевидно, высокий интерес к актеру связан с гибелью украинского оператора на съемках «Ржавчины».

Алек Болдуин по популярности обошел Кайла Риттенхауса, молодого американца, недавно оправданного по делу о гибели двух человек во время антирасистской демонстрации в Висконсине в 2020 году.

Также в лидерах по версии Google оказался проект «Игра в кальмара», который стал самым популярным сериалом в истории Netflix. Кроме того, пользователи интересовались акциями GameStop и криптовалютами, такими как Dogecoin и Ether.

В рубрике спорт самыми популярными оказались крикет, НБА и международные футбольные турниры, такие как Евро-2021. Из злободневного — вакцинация и Афганистан, передает TechXplore.