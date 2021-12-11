Bloomberg: Турция не будет вступать в конфликт с Россией на стороне Киева

Турция не заинтересована и не намерена вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе и при сценарии начала боевых действий с участием этих двух стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

Более того, дал он понять, Анкара не будет участвовать в конфликте даже с учетом членства Турции в НАТО и несмотря на то, что продает Киеву беспилотники Bayraktar.

При этом ранее, 8 декабря, президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что его страна могла бы внести свой вклад в диалог между Киевом и Москвой и стать посредником в переговорах. «Мы готовы внести посильный вклад для снижения напряженности между Киевом и Москвой», — заверял Эрдоган, добавив, что Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.