В Израиле обнаружен снаряд пращи древнего царя Сирии

В Израиле археологи при проведении раскопок на холмах Южного Хеврона обнаружили свинцовый снаряд для пращи, на котором выгравирован символ Зевса и имя эллинистического царя Диодота Трифона, который правил древней Сирией.

Диодот Трифон вошел в историю благодаря убийству Ионафана, одного из сыновей Маттафия, преемника Иуды Маккавея на посту лидера Маккавеев и первосвященника Иудеи.

Маккавеи подняли восстание против империи Селевкидов в 167-160 годах до нашей эры после того, как царь Антиох IV Епифан издал указы, запрещающие иудейскую религиозную практику. После восстановления иудейского богослужения во Втором Храме в Иерусалиме Иуда Маккавей назначил Ионафана первосвященником, а после смерти Иуды тот стал командующим армией Маккавеев.

Сам Диодот Трифон был полководцем при Деметрии I Сотере. В 145 году до нашей эры он провозгласил царем малолетнего Антиоха VI, а три года спустя свергнул его и захватил власть. В 138 году до нашей эры Трифон объявил о болезни Антиоха VI. Считается, что сделано это было для маскировки его убийства. Впрочем, в том же году Трифон покончил жизнь самоубийством после того, как его войско было разбито армией сирийского царя Антиоха VII Сидета, которого поддержали Маккавеи во главе с первосвященником Симоном, братом вышеупомянутого Ионофана.