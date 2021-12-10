Том Холланд рассказал, как устроен костюм Человека-паука

Работа супергероя очень непростая, но работа актера, исполняющего роль супергероя, может с ней посоревноваться. С этим согласились Том Холланд, Генри Кавилл и Зендая, посетившие шоу Грэма Нортона.

В частности, они обсудили и костюмы супергероев. Холланд и Кавилл были знакомы с тем как они устроены, ведь играли роли Человека-паука и Супермена. Оба актера сошлись на том, что эту одежду сложно назвать удобной.

Как устроен костюм Человека-паука

Том Холланд рассказал, что на съемках «Нет пути домой» костюм доставил ему немало неудобств. В частности, в нем актеру было сложно элементарно сходить в туалет. По его словам, он просил, чтобы в костюм добавили молнию, но ему отказали.

Он обсудил этот вопрос с Кавиллом. Исполнитель роли Супермена сказал, что на его костюме замок был, но не совсем обычный, иначе его замечали бы.

«Том Голланд: Мы же говорим об одной и той же молнии, правда? Для туалета…

Генри Кавилл: Надеюсь.»

Однако это еще не все неудобства, которые Холланду пришлось терпеть из-за его костюма. Вместо маски он носил специальный шлем – с тканевым покрытием и глазами, которые доставались. Его конструкция была цельной и закрытой, поэтому костюм нужно было очень долго снимать. Именно поэтому, когда актеру нужно было попить, он засовывал длинную соломинку через глазное отверстие.

Этот шлем беспокоил и Зендаю, которая в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» сыграла девушку супергероя. Она сказала, что постоянно волновалась о том, чтобы Тома не стошнило. В таком случае ему было бы очень тяжело избавиться от рвоты.

По словам Холланда, на самом деле костюм Паука еще неудобнее, чем кажется. В нем актеру было очень жарко, хотя в шлем и вмонтированы вентиляторы, призванные охлаждать его. Однако за все время они сработали только раз, а вот аккумуляторы этих вентиляторов грелись постоянно.