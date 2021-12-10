США передали Украине еще 30 противотанковых комплексов Javelin

Соединённые Штаты в октябре передали Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Об этом говорится в сообщении представителя Минобороны США подполковника Антона Семелрота.

По словам представителя Пентагона, Javelin были поставлены в рамках пакета помощи Украине в размере 60 млн долларов, о котором США объявили в начале сентября.

Всего же в 2021 году США выделили Украине около 450 миллионов долларов «на задачи обеспечения безопасности».

В Вашингтоне подчёркивают, что это вооружение может быть использовано в зоне конфликта, однако, как настаивают в Пентагоне, только в оборонительных целях.

Достоверной информации о том, были ли когда-либо Javelin применены в боевых действиях в Донбассе, нет.