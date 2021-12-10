Ребел Уилсон шокировала поклонников откровенной вестью

Знаменитая австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась с поклонниками неприятными подробностями своей жизни. Об этом она рассказала в интервью BBC.

По словам актрисы, она неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств.

По полученным данным, впервые это случилось, когда ей было всего 20 лет. Артистка снималась в одном проекте.

Ребел вспомнила, что режиссер, имени которого звезда не назвала, пригласил ее в гостиницу, чтобы «обсудить сценарий». Мужчина пытался ее напоить алкоголем и воспользоваться нетрезвым состоянием. Впрочем, звезду спасла жена режиссера, которая неожиданно позвонила ему.

«Она начала говорить: «В твоем номере сейчас Ребел? Ты собираешься переспать с ней?». Тогда я не понимала, что делать. Я просто выбежала из номера и никому об этом не рассказала», — сообщила Ребел.

Кроме того, со знаменитостью еще приключилась одна история. Один ее коллега приставал к ней. Тем временем подруга актрисы пыталась снять все это на видео.

Актриса добавила, что сейчас ей хватает сил и смелости, чтобы защитить себя.

Стоит отметить, что звезда похудела на 35 килограмм.