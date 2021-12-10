Новый руководитель МИД ФРГ предсказал, что Россия «заплатит высокую цену», если решится нарушить границу Украины

Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что России предстоит заплатить «высокую цену, в том числе экономическую» в случае, если последняя решится нарушить границы Украины. Об этом она заявила в Париже на общей пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.

Как подчеркивает глава французского МИДа, разрядка напряженности вокруг Украины должна быть достигнута «мирным путем» на основе Минских соглашений. По ее мнению, от солидарности с Украиной зависит «общее будущее Европы».

Анналена Бербок, сопредседатель партии «Зеленых», считается одним из жестких критиков правительства Владимира Путина и противницей газопровода «Северный поток», остановить запуск которого пытаются США. По ее словам, это «стратегический проект, который оказывает давление на Украину и увеличивает зависимость немецкой политики».