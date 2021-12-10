Netflix закрыл новый сериал «Ковбой Бибоп» из-за полного провала

Netflix закрыл новый сериал «Ковбой Бибоп», решив не делать второй сезон шоу. Проект не получил нужного для продления рейтинга и получил плохие отзывы. Примечательно, что сериал прожил меньше месяца, его запустили 19 ноября.

По данным сайта Rotten Tomatoes, «Ковбой Бибоп» получил 55% положительных отзывов от зрителей и 46% — от критиков. Общее время просмотра шоу составило 74 млн часов, однако по итогам прошлой недели рейтинг проекта просел до 59%.

Netflix для продления сериала необходим рейтинг не менее 60%. Это соответствует средним показателям по отрасли. Решение о закрытии «Ковбоя Бибопа» было принято на основе баланса зрительской аудитории и стоимости шоу.

Сериал основывался на одноименном аниме. Сюжет «Ковбоя Бибопа» демонстрирует приключения команды охотников за головами, странствующих по Солнечной системе в поисках преступников. Западные зрители лояльны к оригинальному аниме, однако сериальную адаптацию из 10 серий не приняли, передает Hollywood Reporter.