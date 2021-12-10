Не враховує пропозиції діаспори: Світовий Конгрес Українців розкритикував закон про множинне громадянство

Світовий Конґрес Українців (СКУ) після попереднього аналізу пакету останніх законодавчих ініціатив щодо множинного громадянства в Україні заявив, що подані до Верховної Ради законопроєкти потребують суттєвого доопрацювання.

За інформацією СКУ Конґрес у співпраці з експертними групами, вже розробив і в жовтні 2019 року надав президенту України свій законопроєкт щодо громадянства, що ґрунтується на принципах лібералізації та безпекових запобіжниках.

Водночас у СКУ вважають, що подані нині на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи лише частково враховують їхні пропозиції.

“З одного боку, вони, до певної міри, лібералізують норми закону про громадянство, а з іншого – не враховують ряд суттєвих пропозицій діаспори щодо впровадження ефективних безпекових запобіжників, що є не менш важливою для СКУ складовою законопроєктів, особливо у нинішніх умовах російської гібридної агресії проти України”, – йдеться в заяві.

У Конґресі наголосили, що подані законопроєкти також створюють нерівність прав громадян в залежності від наявності чи відсутності іноземного громадянства. Зокрема, пропонується ще ширше коло необґрунтованих обмежень для громадян України, які мають або набули громадянства іноземної держави.

“Це стримує мільйони громадян України із західними паспортами, знаннями та досвідом від додаткових можливостей активної участі у розбудові України та її євроатлантичній інтеграції”, – наголосили в СКУ.

У зв’язку з цим Світовий Конґрес Українців закликав президента України та Верховну Раду України суттєво доопрацювати подані на розгляд парламенту законопроєкти. СКУ додав, що готовий разом з громадською, науковою та експертною спільнотою, готовий активно долучитися до такої конструктивної співпраці на всіх її рівнях.