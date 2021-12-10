 
«  
  »

Не менее 54 человек погибли в результате аварии с участием грузовика на юге Мексики

Предполагается, что в грузовике находились мигранты из стран Центральной Америки

По меньшей мере 54 человека погибли и несколько десятков получили ранения при крушении грузовика на юге Мексики в четверг, сообщают власти Мексики.

Грузовик, в котором, предположительно, находились мигранты из стран Центральной Америки, перевернулся и врезался в пешеходный мост на шоссе, ведущем в столицу штата Чьяпас.

Как сообщил глава управления гражданской обороны штата, по предварительным оценкам, в результате аварии погибли 54 человека и еще 105 были ранены. Около 40 раненых получили серьезные травмы.

На фотографиях с места происшествия запечатлены жертвы, лежащие на дороге и внутри грузового отсека грузовика.

10 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  