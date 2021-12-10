Не менее 54 человек погибли в результате аварии с участием грузовика на юге Мексики

По меньшей мере 54 человека погибли и несколько десятков получили ранения при крушении грузовика на юге Мексики в четверг, сообщают власти Мексики.

Грузовик, в котором, предположительно, находились мигранты из стран Центральной Америки, перевернулся и врезался в пешеходный мост на шоссе, ведущем в столицу штата Чьяпас.

Как сообщил глава управления гражданской обороны штата, по предварительным оценкам, в результате аварии погибли 54 человека и еще 105 были ранены. Около 40 раненых получили серьезные травмы.

На фотографиях с места происшествия запечатлены жертвы, лежащие на дороге и внутри грузового отсека грузовика.