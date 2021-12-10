Лукашенко приказал белорусской экономике расти на фоне тотальных санкций, используя идеи социализма и плановости.

Рост ВВП Белоруссии в следующем году запланирован в размере 102,9% от уровня 2021 года. Достичь данный показатель поручил президент республики Александр Лукашенко, подписав в четверг соответствующий указ.

«Документ издан в целях обеспечения стабильности в обществе и роста благосостояния граждан и определяет важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2022 год. В частности, рост валового внутреннего продукта запланирован в размере 102,9% к уровню текущего года, реальных располагаемых денежных доходов населения — 102%, инвестиций в основной капитал — 103,3%. Ожидается, что экспорт товаров и услуг вырастет на 6,3% к уровню 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

По ее данным, Национальному банку совместно с Советом министров также поручено принять необходимые меры по ограничению в 2022 году инфляции на уровне 6%. «Правительство в двухмесячный срок утвердит целевой план социально-экономического развития Беларуси на 2022 год, обеспечивающий полную мобилизацию ресурсов экономики для достижения поставленных VI Всебелорусским народным собранием целей. При этом должны быть соблюдены все параметры, обеспечивающие макроэкономическую сбалансированность», — проинформировали в аппарате президента.