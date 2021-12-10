Кристина Риччи во второй раз стала мамой: первое фото малыша

Звезда фильма «Семейка Аддамс» поделилась с поклонниками радостной новостью – она вновь стала мамой. Кристина Риччи не стала скрывать пол и имя новорожденного – у нее родилась дочь Клеопатра.

На своей странице в Инстаграм Кристина Риччи опубликовала трогательное видео, на котором изображена новорожденная малышка.

Крошка Клео здесь! Мы так в нее влюблены. Также у нее самый невероятный папа, которого только можно представить, – подписала ролик Кристина.

Муж Кристины Риччи также не сдерживал своего счастья. На своей странице в Инстаграм Марк Хэмптон опубликовал несколько фотографией дочери.

Мое сердце взорвалось! – написал Марк. – Кристина и крошка Клео сделали что-то фантастическое, мы все отдыхаем после такого насыщенного события… Добро пожаловать в мир, Клеопатра Риччи Хэмптон.