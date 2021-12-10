Как игорная индустрия влияет на другие секторы экономики

Далеко не во всех странах, где индустрия гемблинга и беттинга легализованы, население положительно воспринимает такой бизнес. Вместе с тем, сложно отрицать его влияние на другие отрасли и экономику страны в целом. Для примера, в Украине азартные игры легализовали только год назад, до этого бизнес находился в тени 11 лет. Но, даже один год легализации продемонстрировал перспективы индустрии и то, что ее нужно рассматривать, как любой другой сектор экономической деятельности.

Конечно, речь идет о легальной части рынка, хотя в Украине до сих пор работает огромное количество подпольных игорных заведений и сайтов. Если рассматривать операторов, получивших лицензию, они выступают такими же потребителями товаров и услуг, работодателями, инвесторами в смежные отрасли, социальные проекты. Украинский рынок гемблинга, по мнению экспертов сайта https://mostbet-promocode.com/, – яркий пример того, что азартные игры наполняют государственный бюджет не только налогами и лицензионными платежами.

Стимулирование других сфер экономики

Официально бюджет Украины получил за первый год легализации сферы азартных игр только чуть более 1,2 млрд гривен. Но, большинство экспертов отрасли придерживаются мнения, что нужно учитывать кумулятивный эффект. Цифра, которая максимально близко отражает результаты индустрии за последний год, — около 30 млрд гривен.

Игорная индустрия помимо лицензионных платежей и налогов аккумулирует для бюджета доходы и через другие отрасли:

консалтинг. Операторы для лицензирования и запуска бизнеса пользуются услугами юристов, бизнес-консультантов;

рекрутинг, обучение персонала;

аренда, ремонт помещений. Лицензированные операторы открывают наземные онлайн-казино, залы игровых автоматов, пункты букмекерских ставок, вкладывая миллионы в аренду и ремонт подходящих помещений;

покупка программного обеспечения, сертификация, обслуживание игорного оборудования;

инвестиции в IT;

туризм, гостиничный и ресторанный бизнес;

маркетинг, реклама, PR. В Украине индустрия азартных игр – один из крупнейших рекламодателей, причем и в оффлайн, и в онлайн сфере.

Конечно, это далеко не полный перечень сфер, на которые оказывает влияние сфера гемблинга. Как любой другой сектор экономики, она покупает мебель, заказывает форму для персонала, пользуется транспортными и многими другими услугами. Если регулятор совместно с лицензированными операторами сумеют создать благоприятную среду, сумеют побороть проблему нелегалов, изменят репутацию и общественное мнение, у рынка огромный потенциал роста. А это значит, что и государственный бюджет будет получать на порядок больше.