Илон Маск «задумался» об уходе с работы и блогерстве

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о «желании» уйти с работы и стать блогером.

Соответствующую запись бизнесмен оставил в своем аккаунте в Twitter. «Подумываю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером (influencer — ред.) на полной ставке», — объявил Маск.

При этом он обратился к подписчикам за советом по поводу этой идеи: «Что думаете?».

Напомним также, ранее стало известно, что миллиардер продал свой последний особняк и официально стал бездомным. Как уточнял Fox Business, бизнесмен продал неизвестному покупателю виллу в районе залива Сан-Франциско в Калифорнии и, таким образом, стал официально бездомным, поскольку этот особняк был «последним домом» Маска.

Добавим, что Илон Маск в начале ноября стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $300 млрд.