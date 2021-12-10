Финляндия закупит 64 американских истребителя F-35

Финляндия приняла решение о закупке новых истребителей. По словам министра обороны Антти Кайкконена (Центр), Финляндия закупит 64 многофункциональных истребителя F-35A Lightning II американской корпорации Lockheed Martin.

Стоимость сделки составляет около 10 миллиардов евро.

По словам главы оборонного ведомства, выбор пал на американский истребитель после проведения летных испытаний. “Соотношение цены-качества очень хорошее”, заявил Кайкконен.

Производство некоторых компонентов для самолетов и сборка двигателей будет осуществляться в Финляндии. По словам Кайкконена, сделка обеспечит работой 4500 человек напрямую и 1500 косвенно.

Первые самолеты F-35 поступят на вооружение ВВС Финляндии в 2025 году в рамках программы по подготовке и обучению персонала.

Малозаметные многофункциональные истребители F-35 заменят старые истребители Hornet. Это произойдет в 2028-2030 годах.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) назвала истребители «неотъемлемой частью обороны Финляндии».

Окончательное решение по сделке примет Госсовет, который проинформирует об этом парламент.

В тендере участвовали также шведский истребитель Gripen, французский Rafale, британский Eurofighter и американский Super Hornet.