ЕС обвинил Россию в блокировании переговоров в ТКГ и «нормандском» формате

Россия фактически завела в тупик переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и в «нормандском» формате (Германия, РФ, Украина, Франция) из-за отказа брать на себя ответственность за начатую против Украины войну на Донбассе. Как сообщает УНИАН, об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В ЕС считают, что «отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках ТКГ, а также препятствование проведению очередной встречи в „нормандском“ формате вызывает тупик в этих переговорных форматах».

Отметим, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Джо Байден в ходе недавних переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал ему, что решение о вступлении Киева в НАТО зависит от украинского народа.

При этом Зеленский, со слова руководителя офиса, не поддерживает идею заморозки конфликта в Донбассе и еще раз заверил Байдена, что Украина не собирается ни на кого нападать.