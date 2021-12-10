Дуэйн Джонсон отдал свою награду People’s Champion Award

7 декабря 2021 года знаменитый голливудский актер Дуэйн Джонсон был удостоен награды The People`s Champion Award, которую ему в рамках церемонии People`s Choice Awards вручил американский предприниматель Джефф Безос. Передавая почетный приз, Безос отдал должное доброте Джонсона.

«Его достижения — легенда. Его трудовая этика не имеет себе равных. Он бьет все рекорды по демографическим показателям. Его невозможно не любить, и он наверняка может съесть много блинов, — в частности сказал Безос. — Но что при всем вышеперечисленном выделяет его больше всего? Его доброта. Он добрый. Видите ли, доброта — это выбор. И что меня больше всего восхищает в Дуэйне, так это его выбор проявлять невероятную доброту ко всем, кто его окружает».

Получив награду, Джонсон не преминул подтвердить слова Безоса, передав ее Шушане, участнице программы Make-a-Wish, которую пригласил на сцену.

«Встреча с Шушаной была для меня полной неожиданностью, — сказал актер. — Я познакомился с ней раньше. Я сказал ей, как я горжусь ее историей. Она борец, она вдохновила свою семью и друзей». «Я хочу сказать тебе, как сильно ты вдохновила меня и всех, кто тебя окружает, и, конечно же, всех здесь присутствующих», — обратился Джонсон к девушке, которая, по его словам, мечтала попасть на праздничную церемонию. — Я хочу подарить тебе эту награду, потому что ты олицетворяешь собой понятие Народного Чемпиона, так что, это для тебя».

В конце Джонсон процитировал слова боксера Мухаммеда Али:

«Служение другим — это арендная плата, которую вы платите за свою комнату здесь, на земле».