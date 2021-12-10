Дочь Мадонны снялась полуобнаженной для обложки журнала

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Леон Лурдес, снялась полуобнаженной для обложки модного журнала Paper и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на странице издания в Instagram.

25-летнюю знаменитость запечатлели в нескольких образах в стиле 1990-х годов. Так, на первом кадре она позирует в частично обнажающем грудь синем топе и белой мини-юбке, которая едва прикрывает ягодицы. На другом фото Лурдес лежит на капоте автомобиля в голубом комплекте нижнего белья и белых дутых сапогах. Кроме того, она снялась в белом облегающем мини-платье со множеством разрезов по бокам, оголяющих участки тела. Волосы манекенщицы распущены, а на лицо нанесен яркий макияж с акцентами на губах и глазах.

Подписчики журнала принялись обсуждать внешний вид дочери Мадонны в комментариях. Одни раскритиковали героиню съемки. «Ну и где же ее волосатые подмышки, которыми она так знаменита?», «Как много фотошопа, просто нелепо», «Ее мать потрясающая, но у Лолы ноль таланта», «Совсем непривлекательная», «Ужас», — негодовали они.

Другие, напротив, похвалили модель. «Она очень горяча!», «Вау!», «Я ждала этого всю жизнь!», «Просто невероятная», «Икона», — восхищались фанаты.