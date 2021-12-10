Детали сюжета «Аватара 2» всплыли в интервью с режиссером

Джон Ландау, занимающийся продюсированием грядущего блокбастера от Джеймса Кэмерона «Аватар 2», раскрыл детали сюжета фильма. Картина расскажет о жизни главных героев первой части и их детей.

Сэм Уортингтон и Зои Салдана вернутся к своим ролям. По сюжету, Джейк Салли и Нейтири стали женатой парой и воспитывают детей, однако в мирное течение их жизни вновь вмешивается корпорация RDA.

«Если задуматься, то становится ясно, что нет более универсальной темы, чем семья. В центре каждого из наших сиквелов находится семья Салли. Через что придется пройти родителям, чтобы защитить своих детей?» — рассказал Ландау в своем интервью изданию Total Film.

Все последующие сиквелы также будут иметь сюжетную связь и будут образовывать единую сагу. Первый фильм, вышедший в 2009 году, стал одним из самых кассовых в истории кино.