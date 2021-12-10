Брэд Питт решился наконец помириться с Джоли и все ради детей.

Многодетный Брэд Питт решился на радикальный шаг во имя собственных детей. Актер готов примириться с бывшей женой Анджелиной Джоли, чтобы иметь возможность общаться с наследниками. После нескольких лет тяжб Брэд, судя по всему, устал от выяснения отношений и моральных страданий.

К тому же они не позволяют Питту наладить личную жизнь.

«Питт вроде бы хочет пойти на свидание, но потом его что-то словно останавливает. К тому же он не хочет огласки в СМИ и общественности, это его сильно раздражает. А еще Брэд настроен серьезно — он очень хочет найти человека, с которым мог бы провести всю оставшуюся жизнь», — сообщил источник изданию US Magazine.

Единственную возможность решить все Питт видит в примирении. Ему тяжело переживать разбирательства и получать удары ножа в спину от когда-то самого близкого человека. К тому же примирение — отличный способ ограничить светские выходы Джоли с детьми.