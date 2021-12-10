Автоматический выключатель на страже вашего имущества

Автоматический выключатель можно считать одним из наиболее базовых узлов защитной автоматики. В его задачу входит срабатывание при коротком замыкании или перегрузке участка электрической цепи по величине подключённой мощности. Сегодня автоматический выключатель считается обязательным элементом распределительного щитка в здании почти любого назначения.

Эволюционно данный тип изделия является наследником различных видов предохранителей – автоматических, полуавтоматических, «пробок», «жучков» и пр. Сегодняшние модели во много раз надёжнее и безопаснее, им действительно можно доверять своё жильё и имущество, жизнь и здоровье. При этом всё же необходимо понимать, что автоматические выключатели существуют не для того, чтобы исключить аварии, а для того, чтобы снизить любой возможный пагубный эффект от неполадок в электросети.

Принцип работы автоматических выключателей

Любой автовыключатель использует сразу два контура защиты – тепловой и электромагнитный. Модели, которые имеют расцепитель только одного из указанных типов, сегодня почти не производятся, поскольку они не востребованы в силу низкой эффективности. При этом изделия из массовых партий рассчитаны на независимую работу двух типов защиты, а потому их эффективность во много раз выше.

Тепловой расцепитель автоматического выключателя защищает саму сеть от перегрузки по мощности и перегрева проводов. Он состоит из особой биметаллической пластины, которая присоединена к контакту. В процессе нагрева в аварийном режиме (под влиянием электрической нагрузки) эта пластина постепенно деформируется, что приводит к срабатыванию разрыва контакта внутри прибора. Хотя автоматический выключатель считается весьма надёжным средством обеспечения безопасности в доме, необходимо понимать, что на нагрев пластины неминуемо будет затрачено некоторое время, то есть при перегрузке цепь разомкнётся не сразу. Зато потом, после отключения, пластина остынет, и автоматический выключатель будет можно снова перевести во включённое состояние.

В свою очередь, электромагнитный расцепитель реагирует практически молниеносно. Его работа основана на перемещении внутри специальной катушки небольшого сердечника. Если вдруг происходит короткое замыкание, и токи в цепи многократно возрастают, сердечник смещается и защитный автоматический выключатель отключается. На всё это уходят буквально доли секунды, что позволяет защитить от влияния высоких токов всю технику, которая имеется в доме и подключена к той же сети.

Выбор автоматического выключателя

При выборе защитной автоматики необходимо опираться на точные характеристики устройств. Вы должны заранее знать, какие именно параметры имеет домашняя сеть: мощность бытовой техники и номинальную силу тока. На каждом автоматическом выключателе указывается его предельный ампераж, который необходимо строго соблюдать. Если в сети предусмотрено несколько уровней иерархии защитной автоматики, структура последней должна быть логичной. Устройства с меньшими номиналами должны стоять ближе к нагрузке, а с большими – к источнику питания.

Чтобы выбрать хороший автовыключатель, следует обходить стороной подозрительно дешёвые изделия. Учитывая назначение данных узлов, в лучшем случае они просто сгорят, а в худшем – выйдут из строя, не подав при этом никаких признаков. В результате человек будет рассчитывать, что автоматика его убережёт от опасностей, в то время, как она уже давно неисправна.

Источник: 5watt.ua