Археологи впервые нашли в Британии останки распятого римлянами человека

Археологи раскопали неподалеку от Кембриджа римское поселение и пять небольших некрополей. В одной из могил находились останки мужчины 25–35 лет со следами многочисленных травм, которого около 130–360 годов нашей эры казнили через распятие. Это первый известный в археологии случай, обнаруженный в Британии, и четвертый — в мире. Результаты исследований представлены в журнале British Archaeology.

В римском праве была сформирована широкая система наказаний для преступников и правонарушителей. Так, за тяжкие преступления (капиталии) предусматривались самые серьезные наказания – смертная казнь, членовредительство или ссылка на каторгу. Во времена Римской империи широко распространились разные виды смертной казни, например, обезглавливание, утопление, повешение или распятие (подробнее узнать о том, за что казнили в разных культурах самыми изощренными способами, можно в нашем материале «Вас казнили»).

Одним из самых жестоких и известных способов лишить человека жизни выступает распятие, которое применялось в Вавилоне, Древней Греции и Карфагене. Римляне пошли еще дальше, сделав распятие основным видом позорной и мучительной смерти для особо опасных преступников, например, для бунтовщиков, разбойников и беглых рабов. Так, после восстания Спартака около шести тысяч пленных рабов были распяты на крестах вдоль Аппиевой дороги. В ходе этой казни жертву привязывали или приколачивали к деревянному кресту, например, Т-образной формы (crux commissa), или простому вертикальному столбу и оставляли умирать.

Археологи из частной компании Albion Archaeology проводили раскопки римского поселения, несколько лет назад обнаруженного в графстве Кембриджшир в городе Фенстентон, который расположен у древней дороги Via Devana. Исследователи нашли следы улиц и дворов, остатки виллы, а также несколько некрополей, которые указывают на то, что раскопанные участки находились на окраине поселения, так как римляне обычно размещали погребальные комплексы вдали от мест проживания. По скромным оценкам, это поселение занимало площадь не менее шести гектаров.

Ученым удалось найти пять небольших некрополей и несколько отдельных захоронений, в которых находились останки 48 человек. Радиоуглеродный анализ и типология керамических сосудов, которые находились в могилах, показали, что погребения относятся к IV веку нашей эры, кроме одного более древнего (I–II века нашей эры) и одного более позднего (возможно, раннего англосаксонского периода). Примечательно, что в пяти могилах находились куриные кости, которые, видимо, считались достаточно редким и экзотичным видом птиц.

Сохранность костей оказалась достаточно плохой, поэтому почти у четверти людей нельзя определить пол и возраст. Исследователи идентифицировали останки пяти детей. Среди взрослых количество мужчин и женщин было примерно одинаковым. Средний рост мужчин составил 168 сантиметров, а женщин — 158 сантиметров. Генетический анализ показал, что в соседних могилах нередко находились останки близких родственников.

Исследование костей показало, что большинство людей страдали стоматологическими заболеваниями. Кроме того, у некоторых индивидов наблюдались остеоартрит, дегенеративный артрит, изменения в костях позвоночника, cribra orbitalia — свидетельство железодефицитной анемии. Вероятно, среди местного населения была высокая заболеваемость малярией, так как поселение располагалось рядом с болотом.

Археологи выделили останки двух человек. Скелет одного мужчины средних лет, которого похоронили в канаве около 480–540 годов нашей эры, демонстрировал целый ряд травм. На шести его ребрах наблюдались переломы от удара, нанесенного, вероятно, мечом, а еще на одном — возможный порез. Кроме того, у мужчины не было части костей запястья на обеих руках, что может быть также свидетельством травмы.

Второй скелет ученые датировали 130–360 годами нашей эры. Он находился в положении лежа на спине со скрещенными в локтях руками. Рядом с ним археологи нашли 12 железных гвоздей и остатки древесины (возможно, деревянных носилок). Исследование показало, что останки принадлежали мужчине 25–35 лет, на костях которого находились свидетельства большого количества травм и патологий. Часть из них указывала на то, что мужчину, возможно, долгое время держали связанным или в кандалах.

Во время промывки костей скелета в лаборатории ученые обнаружили 13-й гвоздь, который был горизонтально вбит в правую пяточную кость. По мнению исследователей, этот случай представляет собой первый археологический пример распятия человека, обнаруженный на Британских островах, и четвертый — во всем мире. Хотя этот вид казни был распространен в Римской империи, остеологические доказательства встречаются крайне редко — жертв обычно просто привязывали к перекладине. Ученые отметили, что по большей части этот жестокий вид казни был запрещен для граждан в 212 году нашей эры, но это не касалось рабов.