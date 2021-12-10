За версією детективів НАБУ, державний «Енергоатом» міг недоотримати понад 4,35 млрд грн через оборудки з продажем електрики задешево

Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) з орбіти Ігоря Коломойського 2021 року закупив у Грузії та Китаї обладнання для майнінгу криптовалют на сотні мільйонів гривень. Відбулося це після того, як інша компанія, яку відносять до сфери впливу олігарха, купила в держави електроенергію з відчутним дискаунтом.

Про це мовиться у свіжому розслідуванні програми «Схеми«.

Посилаючись на джерела в митних органах, журналісти вказують, що від лютого-місяця ЗЗФ почав завозити великі партії спеціального обладнання, необхідного для здобування найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну.