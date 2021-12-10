Глава Tesla Илон Маск продал более 934 тысяч акций, его капитал за день уменьшился на 5,42 процента. Бизнесмен обеднел на 15,1 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Пакет акций стоил около 963 миллиона долларов. Таким образом, Маск продал 11 миллионов акций с тех пор, как в ноябре он спросил своих подписчиков в Twitter, следует ли ему избавиться от одной десятой доли в Tesla. Для достижения десяти процентов, что составляет 17 миллионов ценных бумаг, ему нужно продать еще шесть миллионов акций.

Ценные бумаги упали на 18 процентов с 4 ноября. Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 266 миллиардов долларов, которое только в этом году выросло на 110 миллиардов долларов.