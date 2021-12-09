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«Вечные» и «Черная Вдова» возглавили рейтинг Google в 2021 году

"Вечные" и "Черная Вдова" возглавили рейтинг Google в 2021 году

Компания Google представила свой ежегодный рейтинг поисковых запросов. В разделе «глобальный» и категории «полнометражные фильмы» лидерами оказались экранизации комиксов Marvel «Вечные» и «Чёрная Вдова», занявшие первое и второе места соответственно.

Алек Болдуин, ставший участником драматического инцидента на съемках вестерна «Раст», оказался самым востребованным в поиске актером 2021 года, он также возглавил общую категорию «люди». Среди телевизионных шоу наибольшее число запросов зафиксировано по поводу сериалов «Игра в кальмара» и «Бриджертоны».

Среди анимационных проектов наибольшее число запросов зафиксировано по поводу мультфильмов «Душа» и «»Лука».

В пятерке самых популярных мемов оказался «Роберт Паттинсон в спортивном костюме».

Напомним, что фильм «Вечные» не продемонстрировал выдающихся показателей в мировом прокате. Его общие сборы составили 385 миллионов долларов. «Черная Вдова» заработала без учета достижений в стриминге Disney+ 379 миллионов долларов.

9 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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