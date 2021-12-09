Польша потребовала немедленно начать расследование против «Газпрома» из-за цен на газ

Европейская комиссия (ЕК) располагает достаточными аргументами для немедленного запуска антимонопольного разбирательства против «Газпрома» и должна немедленно это сделать. Такое мнение выразила в четверг в эфире Польского радио министр климата Польши Анна Москва.

«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома», — сказала она.

«Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром [по энергетике] и буду отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство», — отметила министр.

По ее словам, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста. «Это может быть связано с наказаниями, может быть связано с требованием проверки имеющегося соглашения между «Газпромом» и европейскими странами», — сказала она.

«Есть очень много инструментов в рамках антимонопольного расследования, — добавила Москва. — ЕК прекрасно умеет это делать, много раз запускала такую процедуру».

«Для нас непонятно, почему сейчас ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства. Мы их видим и будем их показывать, доказывать и уговаривать ЕК реагировать», — указала министр, сообщив, что Польша в декабре передала ЕК дополнительные материалы по этому делу. «Надеемся, что их будет достаточно», — сказала она.

Евросоюз в текущем году столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьезному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей.

17 сентября группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в ЕК письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия «Газпрома», которые привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. ЕК тогда подтвердила получение этого письма, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов. Позднее было принято решение, что ЕК проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.