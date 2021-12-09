«Крупнейшая пирамида в мировой истории»: Китайский застройщик Evergrande объявил дефолт

Компания, основанная в 1996 году в южном городе Гуанчжоу и доросшая до гиганта с продажами на 110 млрд долларов в год, пропустила 6 ноября выплаты по облигационным купонам на 645 млн долларов, а 6 декабря, после завершения периода отсрочки платежа, не выплатила купоны на 590 млн долларов.
В четверг международное рейтинговое агенство Fitch первым из «большой тройки» агентств понизило рейтинг Evergrande до дефолтного.
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте был понижен до уровня RD («ограниченный дефолт») у материнской компании Evergrande и ее дочерних структур — Hengda Real Estate Group и Tianji Holding Limited.
Ранее аналогичный рейтинг от Fitch также получил другой крупный китайский девелопер — Kaisa Group, не сумевший расплатиться по долларовым бондам на 400 млн долларов. В среду торги акциями Kaisa были остановлены. У Evergrande обращается иностранных облигаций на 19 млрд долларов, у Kaisa — на 12 млрд.
За прошедший месяц не менее 10 китайских застройщиков оказались в состоянии дефолта на фоне кризиса на рынке недвижимости размером 5 триллионов долларов.
Но Evergrande выделяется среди всех, а в случае кросс-дефолта по всем обязательствам компании ее крах станет одним из крупнейших в истории. Для сравнения: дефолт Аргентины по суверенному долгу в 2001 году затронул обязательства на 91 млрд долларов, Греция в 2012 проводила реструктуризацию займов на 200 млрд долларов, а коллапс американского банка Lehman Brothers в 2008 году охватил долги на 600 млрд долларов.
Evergrande является «крупнейшей финансовой пирамидой, которую когда-либо видел мир», предупреждала еще в 2017 году основатель и директор по исследованиям J Capital Анн-Стивенсон Янг. Компания с гигантской долговой нагрузкой стала символом строительной мании, охватившей чиновников, которым компартия ставит цель разогнать экономический рост за счет инвестиций, объясняла она. Именно так в Китае стали появляться знаменитые «города-призраки», где нет жителей.
Evergrande, по словам Янг, была главным строителем таких проектов. «Я посетила 40 объектов (компании), и только один из них был заполнен. А некоторые оказались тотально пустыми», — рассказывала Янг.
Проблема, похоже, осознается и китайскими властями, которые не спешат спасать застройщиков, позволяя пузырю сдуться естественным путем.
Глава Народного банка Китая И Ган в четверг заявил, что неспособность Evergrande выполнить обязательства по еврооблигациям является рыночным событием, и эта проблема будет решаться рыночными методами.
«Права и интересы кредиторов и акционеров будут полностью учтены в соответствии с их юридическим статусом», — сказал Ган.
Финансовые проблемы у китайских застройщиков обострились после того, как власти в Пекине решили ужесточить регулирование сектора, который бесконтрольно набирал долги, рассчитывая на рост продаж и цен квадратного метра.
В конце августа для девелоперов было введено правило «трех красных линий»: соотношение обязательств за вычетом авансовых платежей к активам не должно превышать 70%; чистый долг к капиталу не должен превышать 100%; отношение денежных средств к краткосрочному долгу не должно быть ниже 100%.
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