«Крупнейшая пирамида в мировой истории»: Китайский застройщик Evergrande объявил дефолт

Китайская экономика, накачанная печатным станком центробанка и нагруженная долгом в размере почти 300% ВВП, оказалась под ударом крупнейшего корпоративного кризиса, сопоставимого по масштабам с банкротством американского банка Lehman Brothers в 2008 году.Evergrande — второй по объемам строительства девелопер в Китае, имеющий 200 тысяч постоянных сотрудников и привлекающий на стройки до 3,8 миллиона человек, — официально признан объявившим дефолт по долгу, общий объем которого достигает 300 млрд долларов.

Компания, основанная в 1996 году в южном городе Гуанчжоу и доросшая до гиганта с продажами на 110 млрд долларов в год, пропустила 6 ноября выплаты по облигационным купонам на 645 млн долларов, а 6 декабря, после завершения периода отсрочки платежа, не выплатила купоны на 590 млн долларов.

В четверг международное рейтинговое агенство Fitch первым из «большой тройки» агентств понизило рейтинг Evergrande до дефолтного.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте был понижен до уровня RD («ограниченный дефолт») у материнской компании Evergrande и ее дочерних структур — Hengda Real Estate Group и Tianji Holding Limited.

Ранее аналогичный рейтинг от Fitch также получил другой крупный китайский девелопер — Kaisa Group, не сумевший расплатиться по долларовым бондам на 400 млн долларов. В среду торги акциями Kaisa были остановлены. У Evergrande обращается иностранных облигаций на 19 млрд долларов, у Kaisa — на 12 млрд.

За прошедший месяц не менее 10 китайских застройщиков оказались в состоянии дефолта на фоне кризиса на рынке недвижимости размером 5 триллионов долларов.

Но Evergrande выделяется среди всех, а в случае кросс-дефолта по всем обязательствам компании ее крах станет одним из крупнейших в истории. Для сравнения: дефолт Аргентины по суверенному долгу в 2001 году затронул обязательства на 91 млрд долларов, Греция в 2012 проводила реструктуризацию займов на 200 млрд долларов, а коллапс американского банка Lehman Brothers в 2008 году охватил долги на 600 млрд долларов.

Evergrande является «крупнейшей финансовой пирамидой, которую когда-либо видел мир», предупреждала еще в 2017 году основатель и директор по исследованиям J Capital Анн-Стивенсон Янг. Компания с гигантской долговой нагрузкой стала символом строительной мании, охватившей чиновников, которым компартия ставит цель разогнать экономический рост за счет инвестиций, объясняла она. Именно так в Китае стали появляться знаменитые «города-призраки», где нет жителей.

Evergrande, по словам Янг, была главным строителем таких проектов. «Я посетила 40 объектов (компании), и только один из них был заполнен. А некоторые оказались тотально пустыми», — рассказывала Янг.

Проблема, похоже, осознается и китайскими властями, которые не спешат спасать застройщиков, позволяя пузырю сдуться естественным путем.

Глава Народного банка Китая И Ган в четверг заявил, что неспособность Evergrande выполнить обязательства по еврооблигациям является рыночным событием, и эта проблема будет решаться рыночными методами.

«Права и интересы кредиторов и акционеров будут полностью учтены в соответствии с их юридическим статусом», — сказал Ган.

Финансовые проблемы у китайских застройщиков обострились после того, как власти в Пекине решили ужесточить регулирование сектора, который бесконтрольно набирал долги, рассчитывая на рост продаж и цен квадратного метра.

В конце августа для девелоперов было введено правило «трех красных линий»: соотношение обязательств за вычетом авансовых платежей к активам не должно превышать 70%; чистый долг к капиталу не должен превышать 100%; отношение денежных средств к краткосрочному долгу не должно быть ниже 100%.