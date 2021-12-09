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Галь Гадот призналась, что не сыграла злодейку в «Человеке из стали» из-за беременности

Галь Гадот призналась, что не сыграла злодейку в "Человеке из стали" из-за беременности

Актриса и модель Галь Гадот могла стать не «Чудо женщиной», а злодейкой в фильме «Человек из стали», но ей пришлось отказаться от роли в связи с беременностью. Об этом актриса рассказала в беседе с корреспондентами издания Xnet.

«Когда я была беременна своей дочерью Альмой, мне предложили сыграть отрицательного персонажа в фильме о Супермене. Если бы я не ждала в тот момент ребенка, я бы однозначно приняла это предложение, но потом они ни за что не наняли бы меня, чтобы сыграть Чудо-женщину» — прокомментировала Гадот.

Отметим, что «Чудо-женщина 2: 1984», которая вышла в 2020 году, провалилась в прокате. Не смотря на это, создатели ленты намерены снять третью часть, созданием которой вновь собирается руководить режиссер Пэтти Дженкинс.

9 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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