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Врачи: Тяжело перенесшие коронавирус рискуют умереть в течение года после выздоровления

Повышенный риск умереть в течение года после выздоровления имеют лица, тяжело перенесшие коронавирус. Об этом предупреждают медики из США, которых цитирует Frontiersin.

Эксперты длительное время наблюдали за 13 638 пациентами. Исследования подтвердили, что 20% из тех, кто тяжело переносил коронавирус, после выздоровления умерли в течение одного года. У них были проблемы со свертываемостью крови, а также наблюдалась дыхательная недостаточность.

По словам ученых, в особой опасности находятся пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания.

8 декабря, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости

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