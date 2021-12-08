Врачи: Тяжело перенесшие коронавирус рискуют умереть в течение года после выздоровления

Эксперты длительное время наблюдали за 13 638 пациентами. Исследования подтвердили, что 20% из тех, кто тяжело переносил коронавирус, после выздоровления умерли в течение одного года. У них были проблемы со свертываемостью крови, а также наблюдалась дыхательная недостаточность.

По словам ученых, в особой опасности находятся пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания.