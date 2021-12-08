Во Франции арестован подозреваемый в убийстве журналиста Джамаля Хашогги

Во Франции арестован подозреваемый в причастности к убийству в 2018 году в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи). Об этом сообщает BBC.

Подозреваемый Халед Айед аль-Отайби был арестован во вторник в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, сообщили французские СМИ. Он один из 26 саудитов, разыскиваемых Турцией по делу об убийстве журналиста.

Халед аль-Отайби – 33-летний военнослужащий королевской гвардии, прибыл во Францию под своим именем и после задержания помещен под стражу.

Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post и имел вид на жительство в США, неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии. Он погиб в октябре 2018 года, его тело так и не было найдено. Известно, что журналист пошел на прием в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы о разводе с женой, после этого никто его не видел. Спустя несколько недель власти в Эр-Рияде признали, что Хашогги умер на территории диппредставительства, но отказались рассказывать, как это произошло.

Саудовские власти сначала утверждали, что журналист якобы умер случайно, в результате потасовки с сотрудниками консульства. Однако турецкие спецслужбы считают, что Хашогги стал жертвой «жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами Саудовской Аравии». Сразу же после исчезновения Хашогги они улетели из Стамбула домой на лайнере, который принадлежал правящей семье.

Турецкие официальные источники заявляют, что агенты действовали по приказу, отданному на самом верхнем уровне власти в Эр-Рияде.

Спустя несколько месяцев были обнародованы записи прослушки консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно им, когда Хашогги вошел в здание консульства, его почти сразу встретила группа прибывших из Эр-Рияда чиновников. Они заявили, что его разыскивает Интерпол и теперь его депортируют в Саудовскую Аравию. Как рассказали международные расследователи, Хашогги до последнего момента спрашивал, является ли это похищением и сделают ли ему специальную инъекцию. На это ему позже ответили утвердительно.

23 декабря 2019 года пятеро человек были приговорены к смертной казни (трое фигурантов получили в общем 24 года), однако в мае 2020 года семья журналиста заявила, что простила виновных, и попросила о их помиловании. Согласно законам королевства, в таком случае обвиняемого нельзя приговорить к смертной казни.

Пятеро фигурантов дела вместо смертной казни получили по 20 лет лишения свободы. Остальным троим приговор оставили в силе: один человек получил 10 лет лишения свободы, еще двое – по семь.