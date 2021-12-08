В Японии заработают автобусы-поезда

Японские автобусы-поезда DMV начнут курсировать между префектурами Токусима и Коти с 25 декабря. Как пишет New Atlas, они умеют ездить и по шоссе, и по рельсам. По пути из Токусимы в Коти DMV будут переходить из одного режима в другой дважды. По общим железнодорожным путям автобусы-поезда ездить не будут из соображений безопасности.

Попытки создать автобус-поезд предпринимались еще в прошлом веке. Например, в Германии его начали разрабатывать в 1934 году. Конструкция автобуса-поезда включала колеса и для шоссе, и для рельсов. Когда он ехал по железнодорожным путям, автобусные колеса поднимались.

В пятидесятых федеральная железная дорога ФРГ протестировала несколько прототипов автобуса-поезда под названием Schi-Stra и заказала 50 таких серийных машин. Из них только 15 ездили и по шоссе, и по рельсам, остальные работали как обычные автобусы. В 1955 производитель автобусов-поездов Nordwestdeutsche Fahrzeugbau обанкротился, и их разработка прекратилась.

Японская компания JR Hokkaido начала разрабатывать автобус-поезд DMV (Dual-mode vehicle — комбинированное транспортное средство) в 2002 году, а сейчас этой программой руководит железнодорожная компания Asa Coast. Три автобуса-поезда DMV уже готовы. Это модифицированные дизельные автобусы, способные перевозить до 23 пассажиров.

DMV будут ездить по дорогам как обычные автобусы, а въезжая на рельсы — выдвигать стальные колесные пары. Чтобы переключиться с одного режима на другой, уйдет 15 секунд. В режиме поезда передние автобусные колеса DMV не касаются рельс, а задние контактируют с путями для создания нужной движущей силы. Максимальная скорость автобусов-поездов на железной дороге — 80 километров в час, а крейсерская — 60 километров в час. Рельсы у DMV отдельные, по общим железнодорожным путям они не будут ездить из соображений безопасности.

Японские автобусы-поезда начнут курсировать между префектурами Токусима и Коти с 25 декабря. Их маршрут займет около 123 километров, и по пути DMV будут дважды переходить из одного режима в другой. Asa Coast говорит, что этому транспорту нужно меньше топлива и он не так сильно загрязняют окружающую среду, как обычные автобусы. Еще автобусы-поезда могут пригодиться во время эвакуации людей, когда по некоторым участкам железнодорожных путей или обычных дорог невозможно проехать.