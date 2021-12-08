В России запретили Tor

Разработчики браузера Tor, который обеспечивает анонимный доступ в интернет, сообщили о блокировке основного сайта Роскомнадзором. Об этом написано в блоге проекта.

Ведомство подтвердило блокировку сайта анонимного браузера.

«Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», – пишут РИА Новости со ссылкой на комментарий Роскомнадзора.

В сообщении Tor сказано, что сайт оказался заблокированным после того, как разработчики призвали пользователей создавать как можно больше новых скрытых каналов (мостов), «чтобы россияне оставались онлайн». Для них команда проекта опубликовала отдельную инструкцию для обхода блокировок.

В обращении команда Tor также потребовала от международных организаций по цифровым правам и правам человека «оказать давление на Россию», чтобы правительство отменило цензуру. Они отметили, что пользователи из России – это 15% аудитории Tor, а 300 тысяч россиян пользуются им ежедневно. Также команда сообщает о блокировке сети некоторыми провайдерами с начала декабря.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещенную информацию». На странице, которая вызвала претензии у российского регулятора, рассказывалось, что такое Tor, и содержалась ссылка на скачивание браузера.

«В случае непринятия провайдером хостинга или владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, а доступ к нему будет ограничен», – говорилось в письме ведомства.

В реестре сайтов с «запрещенной информацией», который ведет Роскомнадзор, есть запись, что доступ к torproject.org «ограничивается». Сайт внесли в список по решению Саратовского районного суда Саратовской области в поселке Дубки от 2017 года.

Судя по информации на сайте суда, в декабре 2017 года местный зампрокурора попросил заблокировать «информацию, с помощью которой пользователи получают доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов» и запрещенных в России.

Несмотря на то, что сайт был внесен в реестр Роскомнадзора еще в 2017 году, ранее доступ к браузеру Tor не ограничивали.