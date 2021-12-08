В итоговом проекте оборонного бюджета США не оказалось санкций против «Северного потока-2» и госдолга России

«Законопроект Палаты представителей содержал положение, которое предписывало президенту ввести санкции в отношении Северного потока — 2. Поправка Сената не содержала аналогичного положения. Соглашение не включает это положение», — говорится в проекте.

Кроме того, в документе отсутствует положение о запрете для американцев на сделки, связанные с суверенным долгом России.

Как указывает РБК, изначально предполагалось, что в случае принятия поправки президент США смог бы отменить запрет при отсутствии подтверждений вмешательства Москвы в американские выборы.

Вместе с тем проект предусматривает $4 млрд на инициативу военного сдерживания России и $300 млн — на военную поддержку Украины.

«(Документ) включает $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI, что по оценкам выше на $569,8 млн, чем запрос (Белого дома), — говорится в проекте.— (Законопроект) включает $300 млн на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в $250 млн».

Сенат также поддержал инициативу продлить запрет на поддержку деятельности тех, кто признает суверенитет России над Крымом.

Документ должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент Джо Байден. Дальнейшие поправки также не исключены.

Добавим, что автором поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, предусматривающего наложение санкций против оператора «Северного потока-2», а также других участвующих в этом проекте компаний, является американский сенатор Джеймс Риш. По мнению парламентария, «Северный поток-2» пригодится в том случае, если этой зимой состоится гипотетическое вторжение РФ на Украину. Если газопровод будет введен в эксплуатацию, он сможет заменить газотранспортную систему Украины, даже если последняя пострадает в ходе боевых действий.