Украинский фильм «Почему я жив» признали лучшим на международных фестивалях

Историческая драма «Почему я жив» известного украинского режиссера Виллена Новака была признана лучшей на Europe Film Festival (Европейском кинофестивале Великобритании) и международном кинофестивале «новых талантов» Future of Film Awards. Эта эпическая история любви, основанная на реальных событиях, происходит в середине ХХ века в Мариуполе.

Кинолента снята на основе автобиографического рассказа 1989 года «Теперь я турок, не казак…» Евгения Митько. О победах Новака и его проекта сообщила пресс-служба Одесской киностудии на страничке в Facebook.

Europe Film Festival UK (Европейский кинофестиваль Великобритании) – ежемесячный конкурс и ежегодный онлайн-кинофестиваль, который базируется в Лондоне. Он принимает полнометражные и короткометражные фильмы, ищет талантливых режиссеров по всему миру и дает им возможность продемонстрировать свои работы.

«Почему я жив» Виллена Новака получил статус самого лучшего фильма.

Награду в номинации «Лучшая полнометражная лента» Новак забрал с кинофестиваля в Северной Македонии Future of Film Awards. Кинокритики ежемесячно определяют самые талантливые работы, после чего дают им возможность побороться за главную премию.

Для справки:

Виллен Новак – советский и украинский режиссер, известный благодаря таким фильмам, как «Вторжение», «Две версии одного столкновения», «Гу-га» и «Принцесса на бобах».

Украинский зритель впервые увидел драму «Почему я жив» 4 ноября 2021 года.