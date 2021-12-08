Ученые узнали кое-что пугающее о штамме «омикрон»

Группа ученых из Великобритании продолжает изучать особенности штамма «омикрон». Проведенные специалистами исследования показывают, что этот вариант коронавируса, вероятно, может передаваться по воздуху быстрее, чем его предшественники, пишет издание Sky New.

Ученые также полагают, что «омикрон» может бороться с иммунитетом у вакцинированных, и поэтому современные препараты против него «бесполезны».

Специалисты призывают пока аккуратно относиться к этим пугающим выводам, так как для точности нужны новые исследования.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что штамм коронавируса «омикрон» более контагиозен по сравнению с прежними вариантами COVID-19. «Этот штамм более заразный, он проще предается от пациента к пациенту. По некоторым мутациям мы можем предполагать, что иммунитет у переболевших ранее к этому штамму будет несколько снижен», — указывал специалист.

Добавим, штамм «омикрон» уже выявили примерно в 40 странах мира, а в ЮАР, где он был обнаружен первым, этот тип инфекции стал доминирующим. Летальность нового штамма пока не изучена.