США готовы ответить на возможную российскую агрессию против Украины

США готовы предпринять самые решительные меры, на которые Вашингтон не решился в 2014 году после аннексии Крыма в случае, если Москва совершит агрессивные действия против Украины.

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, заявил об этом во вторник, комментируя на пресс-брифинге в Белом доме сегодняшний разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Общаясь с журналистами, Салливан подтвердил, что ситуация вокруг Украины была главной темой общения между двумя лидерами. По его словам, Байден «прямо и недвусмысленно» предупредил Путина о серьезных последствиях возможного вторжения России в Украину.

«[В ходе беседы] было много компромиссов, не было угроз, но президент совершенно четко объяснил позицию Соединенных Штатов по всем этим вопросам», — сказал Салливан, обращаясь к журналистам.

Соединенные Штаты, как заявил Салливан, готовы к любому варианту развития событий, и предпримут «конкретные, четкие» меры против Москвы в случае необходимости.

Советник президента подчеркнул, что Вашингтон теперь «готов сделать то, чего мы не сделали в 2014 году» после того, как Москва аннексировала украинский Крым и спровоцировала военный конфликт с участием сепаратистов на востоке Украины.

По словам Салливана, в Белом доме считают, что Путин пока не принял окончательного решения о вторжении в Украину.

«Если Путин хочет увидеть поставки газа через “Северный поток — 2”, он не должен вторгаться в Украину», — добавил Салливан, подчеркнув, что новый газопровод в данный момент не является рычагом давления на Кремль, поскольку он еще не начал функционировать.

Сразу после беседы с Путиным, Байден пообщался с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. По словам Салливана, президент США поговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг. Советник президента подчеркнул, что Байден в беседе с Путиным не стал делать никаких уступок относительно перспектив вступления Украины в НАТО, и добавил, что США по-прежнему будут снабжать Киев вооружением.

Кремль: разговор Путина с Байденом был «откровенным и деловым»

В официальном заявлении Кремля говорится, что Путин в ходе беседы «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в нормандском формате», а также заявил о своей озабоченности в связи с «провокационными действиями Киева» против пророссийских сепаратистов, захвативших часть восточной Украины.

Комментируя заявление Байдена о передвижениях российских войск вблизи украинских границ, Путин заявил, что «НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», потребовав от Запада «надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении».

В целом, как сообщили в Кремле, собеседники согласились с тем, что американо-российское сотрудничество по-прежнему «находится в неудовлетворительном состоянии». Коснувшись проблем, связанных с работой дипломатических миссий обеих стран, Путин обвинил в создавшейся ситуации Соединенные Штаты, которые, по его словам, «пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать».

В целом, как говорится в кремлевском пресс-релизе, «разговор носил откровенный и деловой характер».

В Киеве поблагодарили президента Байдена за поддержку Украины

Украина благодарна президенту США Джо Байдену за поддержку и призывает Россию использовать дипломатические средства для ослабления региональной напряженности, заявил во вторник советник главы администрации президента Владимира Зеленского.

В первом официальном заявлении Киева после беседы Байдена с Путиным, советник Михаил Подоляк сказал: «Мы благодарны президенту Байдену за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Мы поддерживаем призыв президента Байдена к российскому лидеру вернуться к дипломатическим инструментам и обеспечить деэскалацию ситуации в нашем регионе. Мы продолжим координировать свои действия с американской стороной для достижения конкретных результатов в интересах Украины», — подчеркнул Подоляк.

В свою очередь Джейк Салливан отметил, что президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в этот четверг, 9 декабря.