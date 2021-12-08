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США допустили полную изоляцию России от мировой финансовой системы

Виктория Нуланд

США допускают вариант, при котором Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы в случае вторжения на Украину. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Как отметила Нуланд, США обсуждают такой сценарий с союзниками. Она предупредила, что фактическая изоляция будет иметь последствия для российского бизнеса и самих россиян, а также их возможностей для работы, путешествий и торговли. В стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты, а беспрецедентные санкции могут вводиться поэтапно, добавила замгоссекретаря.

Кроме того, США выразили надежду, что в случае вторжения на Украину будет остановлен газопровод «Северный поток-2». По этому поводу американская сторона консультируется с новым правительством Германии. От его позиции зависит реализация проекта, отметила Нуланд. При этом с немецкой стороны США видят готовность к решительным действиям.

8 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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