Сауле Омарова отказалась от борьбы за пост финансового контролера США

Сауле Омарова, которую президент США выдвинул на пост главы Управления финансового контроля, отказалась от борьбы за эту должность. Джо Байден удовлетворил просьбу Омаровой о снятии ее кандидатуры, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Я предложил должность Сауле из-за ее глубоких познаний в области финансового регулирования и ее давней карьеры в частном и государственном секторах, — напомнил Байден. — К сожалению, с самого выдвижения Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, которые выходили далеко за рамки приличий».

Кандидатуру Омаровой критиковали многие представители Республиканской партии, обращая, в частности, внимание на то, что она родилась в СССР. На заседании банковского комитета Сената США, который рассматривает кандидатов на пост главы Управления финансового контроля, сенатор-республиканец Джон Кеннеди припомнил Омаровой, что она росла в Советском Союзе и состояла в комсомоле. Омарова ответила: «Я не коммунистка, не сторонница этой идеологии и не выбирала, где мне родиться».