 
«  
  »

Принц Гарри сделал неоднозначное заявление о работе

Член королевской семьи советует плюнуть на все и уволиться.

Принц Гарри сделал неоднозначное заявление о работе

Принц Гарри, занявший высокую должность в перспективном калифорнийском стартапе BetterUp, поделился неоднозначным советом для тех, кто чувствует тотальное выгорание на работе.

Гарри убежден, что ментальное здоровье должно находиться в приоритете, и, если оно несовместимо с нынешней работой, возможно, стоит её сменить. Очевидно, что не каждый может себе позволить уйти с работы, но принца это не беспокоит.

«Мы находимся только в начале пути по осознанию важности психического здоровья. Это еще никогда не было столь важно, ведь люди наконец-то начали уделять этому больше внимания, поэтому крайне важно повышать осведомленность и продолжать продвижение этой темы», — заявил внук королевы в своем интервью изданию Fast Company.

Напомним, стартап BetterUp специализируется на приложении по персональному онлайн-коучингу. Тренеры помогают менеджерам среднего и высшего звена повышать производительность и бороться со стрессом.

8 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  