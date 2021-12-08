Принц Гарри сделал неоднозначное заявление о работе

Принц Гарри, занявший высокую должность в перспективном калифорнийском стартапе BetterUp, поделился неоднозначным советом для тех, кто чувствует тотальное выгорание на работе.

Гарри убежден, что ментальное здоровье должно находиться в приоритете, и, если оно несовместимо с нынешней работой, возможно, стоит её сменить. Очевидно, что не каждый может себе позволить уйти с работы, но принца это не беспокоит.

«Мы находимся только в начале пути по осознанию важности психического здоровья. Это еще никогда не было столь важно, ведь люди наконец-то начали уделять этому больше внимания, поэтому крайне важно повышать осведомленность и продолжать продвижение этой темы», — заявил внук королевы в своем интервью изданию Fast Company.

Напомним, стартап BetterUp специализируется на приложении по персональному онлайн-коучингу. Тренеры помогают менеджерам среднего и высшего звена повышать производительность и бороться со стрессом.